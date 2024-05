Event in Viersen So war das Nachtwächtertreffen in Dülken

Seit diesem Wochenende reiht sich Viersen in eine besondere Reihe ein. Die Kreisstadt gehört jetzt zu den Orten, an denen das europäische Nachtwächter- und Türmerzunfttreffen Einzug gehalten hat. In Dülken fand am Himmelsfahrts-Wochenende das nunmehr 39. Treffen statt. 71 Nachtwächter und Türmer aus Deutschland, Dänemark, den Niederlanden und Polen waren für vier Tage nach Viersen gereist. Sie erlebten nicht nur ein von Dülkens Nachtwächter André Schmitz und dem städtischen Citymanagement geplantes abwechslungsreiches Programm, sondern trugen zu unvergesslichen Momenten in Dülken bei.