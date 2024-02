Karneval 2024 in Alt-Viersen So schön war der Tulpensonntagszug

Unter dem Zugmotto „Viersche fiert wie et is un woar, alle jeck em Jubeljoahr“ hat sich der Tulpensonntagszug in der Kreisstadt in Bewegung gesetzt. Jede Menge fröhliche Menschen auf Mottowagen und in Fußgruppen sind unterwegs, während Tausende gut gelaunte Besucher am Zugweg stehen. Der Hammer Show-Express rollt mit viel Glitzer an den Zuschauern vorbei, was ebenso für den Wagen „Endlich wieder Disco“ gilt. Das gigantische Schiff von Käptn Blaubär des Freundeskreises Viersen-Dülken pflügt sich durch imaginäre Wellen. „Oh wie schön ist Dülken“ heißt es bei der Dülkener Landjugend, die ihren Wagen mit Janoschs Tigerente und all den Freunden aus Panama geschmückt haben. Sie selbst sind als schwarz-gelb gestreifte Tiger und braune Janosch-Bären unterwegs.