Großveranstaltung in Viersen Tausende Besucher genießen den Dülkener Kindertag

Denn natürlich gibt es auch objektive Faktoren, die auf einen erfolgreichen Kindertag hinweisen: die Länge der Schlangen. Angesichts des Wetters – blauer Himmel, Sonnenschein, Temperaturen bis 21 Grad Celsius – waren die ohnehin lang, aber gerade das Surfboard zog besondere Aufmerksamkeit auf sich. Oder mal als Sumo-Ringer betätigen? Oder auf der Rollenrutsche hinuntergleiten? Mal in einen echten Rettungswagen schauen (mit Blaulicht!)? In einer riesigen Plastikkugel auf dem Wasser laufen? An diesem Kindertag gab es nichts, was Kinderherzen nicht höher schlagen lässt.