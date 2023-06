Fastfood im Kreis Viersen So schmeckt die Pizza aus dem ersten Pizza-Automaten im Kreis Viersen

„Warum nicht auch Pizza?“, dachten sich Florian Schwarz (32) und Dominic Schulz (36), die Firmenchefs von „Schwarz&Schulz Automatenservice“ in Viersen-Mackenstein. Vor neun Monaten begann ihre Suche nach der optimalen Automaten-Pizza. Die ist jetzt beendet: Auf ihrem Firmengelände am Industriering 13 steht der erste 24/7-Pizza-Automat im Umkreis von 60 Kilometern. „Wir haben lange gesucht, bis wir das passende Gerät gefunden haben“, sagt Schwarz. „Mehr als hundert Pizzen“ hätten sie innerhalb einer Woche verkauft, am Donnerstagabend war das Fach für 42 Salamipizzen leer.