Ob an der Ecke Langenmühlenweg/Dülkenerstraße mal eine Windmühle gestanden hat? Der Name der seit rund hundert Jahren bestehenden Gaststätte „Zur Windmühle“ lässt das vermuten. Von außen, von der Dülkener Straße aus, wirkt das Gebäude mit der weißen Fassade unscheinbar. Doch der Weg um die Ecke lohnt sich – und erst recht der Weg in das Lokal selbst. Dort kann der Gast einiges entdecken.