Krimilesung in Viersen So mörderisch ist Dülken

Eine Prise schwarzer Humor und die historischen Erklärungen fehlen auch nicht in der letzten Krimistory des Abends: Am „Brunnen der vier Winde“, der auf dem heutigen Dülkener Marktplatz zu bewundern ist und der dem „Turm der vier Winde“ in Athen nachempfunden wurde, trifft der Zuhörer auf Nettchen. Die alte Dame hat es sich – samt ihrem Bauchladen, der Kräuter beinhaltet – unter der Bronzefigur des in Form eines Mannes dargestellten Südwindes bequem gemacht. Von dort beobachtet sie die Marktleute, die ihre Waren anpreisen. Nettchen hasst die Fröhlichkeit, die auf dem Marktplatz herrscht, ihr Groll gegen Metzger, Erdbeerverkäufer und den Blumenmann wächst ins Unermessliche. Wie praktisch, dass Nettchen sich in der Kräuterkunde so gut auskennt: die Vergiftung mit Tollkirschen lässt die Marktschreier am Ende verstummen.