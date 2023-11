Typisierungsaktion in Viersen „Ich möchte Menschen helfen“

Drei Wattestäbchen an der Mundschleimhaut auf Höhe der Wange für 60 Sekunden reiben und ein Formular mit den wichtigsten persönlichen Daten ausfüllen: So haben sich am Mittwoch 79 Frauen und Männer in der Viersener Kreispolizeibehörde bei der Deutschen Knochenmarkspenderdatei (DKMS) als möglicher Stammzellspender registriert. Die Gewerkschaft der Polizei hatte zur Teilnahme aufgerufen, da Holger Hillebrand, Bezirksdienstbeamter für Brüggen und Niederkrüchten, an Blutkrebs erkrankt ist und dringend eine Stammzellspende benötigt.