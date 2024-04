Kindergesundheitstag in Viersen Wenn das Kuscheltier ins Krankenhaus muss

Das Foyer des Kinderkrankenhauses St. Nikolaus in Viersen hat sich in ein kindgerechtes Gesundheitszentrum verwandelt. Der Kinderschutzbund (KSB), Ortsgruppe Viersen, hat dort in Zusammenarbeit mit dem Kinderkrankenhaus und dem Arbeitsbereich Zahngesundheit vom Kreis Viersen zu seinem traditionellen Kindergesundheitstag eingeladen. „Es ist ein Angebot, das uns sehr am Herzen liegt. Zum einen können wir bei Kindern Ängste abbauen, die eventuell vor einem Krankenhaus bestehen und auf der anderen Seite können wir mit Eltern zu Themen wie gesunde Ernährung und Zahngesundheit ins Gespräch kommen“, sagt Sylvia Rohwer vom Vorstandsteam der Viersener KSB-Ortsgruppe. Sie selbst begrüßt die Besucher mit dem Glückrads, bei dem es rund um Gesundheitsthemen geht. Wer das Rad dreht, landet auf Symbolen wie dem Pflaster, der Waage, dem Fieberthermometer und dem Gemüse. Was erdreht wird gibt dabei einen ersten gemeinsamen Gesprächspunkt.