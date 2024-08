Event in Viersen So lief das Tractor Pulling 2024

Schon am frühen Samstagnachmittag wurde die Besucherzahl von 1000 Gästen überschritten, die das Spektakel aus Sport und Unterhaltung sichtlich genossen. Von der eigentlichen Zugstrecke vermischen sich so die „Full Pull!“-Rufe des Moderators Stefan Görtz mit denen der Besucher, die dicht an dicht hinter den Absperrungen stehen und zudem die aus Anhängern improvisierten Bühnen in Beschlag genommen haben. Fahrer für Fahrer wird voller Begeisterung angefeuert, wenn er seinen Traktormotor aufheulen lässt und versucht, den Bremswagen, an den er angekoppelt ist, so weit wie möglich über die 100 Meter lange Strecke zu ziehen.