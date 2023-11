Kinderbetreuung in Viersen So klappt es mit dem Kita-Platz

Und wie bekomme ich einen Betreuungsplatz in der Tagespflege? Nicht über den Kita-Navigator! Die dafür notwendige Bedarfsmeldung kann dem Jugendamt der Stadt Viersen einfach telefonisch übermittelt werden. Die Telefonnummern der Fachberatung Kindertagespflege lauten: 02162 101716 (für Dülken), 02162 101721 (für Süchteln) und 02162 101728 (für Viersen). In der Tagespflege werden Kinder ab dem ersten Lebensjahr in einer Kleingruppe von maximal fünf Kindern in deren häuslichen Umfeld betreut. Die Betreuungszeiten können individuell angepasst werden.