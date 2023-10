Fakten & Hintergrund Besser als jeder Politik-Unterricht

Politiklehrer sollen sich bitte nicht auf den sprichwörtlichen Schlips getreten fühlen — denn auch der beste Politik-Unterricht kann nicht das leisten, was in den kommenden Wochen 76 Schüler der weiterführenden Schulen in Viersen beim kommunalpolitischen Praktikum erfahren: hautnah erleben sie mit, wie Politik vor Ort funktioniert. Wie sie sich und ihre Ideen von einem besseren Viersen einbringen können. Und bereits beim Auftakt am Dienstagabend im Erasmus-von-Rotterdam-Gymnasium waren einige ganz erstaunt: „Wie, ich kann einfach so zu einer Fraktionssitzung kommen?“