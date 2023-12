Taschengeldbörse in Viersen „Das ist ein bisschen wie Parship“

Die Viersener Taschengeldbörse führt zu einer Win-win-Situation: Während die Seniorinnen und Senioren tatkräftige Unterstützung bekommen, erhalten die Jugendlichen ein kleines Taschengeld. Mindestens sieben Euro in der Stunde werden gezahlt. Einen schönen und gar nicht so nebensächlichen Nebeneffekt schildert Anne Gottschlich. Sie arbeitet seit 2019 bei der Taschengeldbörse. „Das ist eine große Bereicherung für die Jugendlichen. Ihre Sozialkompetenz wird gestärkt. Und sie bringen ein wenig Leben in die Bude“, sagt sie. Nebenbei erfahre man, was die andere Generation gerade bewegt. Das fördere Verständnis und Offenheit und man bleibe auf dem Laufenden.