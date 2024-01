Karnevalsauftakt in Viersen So feierten die „Jrön-Wette Jonges“

Viersen · Am Samstag war das Evangelische Gemeindehaus fest in der Hand der „Jrön-Wette Jonges“. Neben eigenen Akteuren sorgten auch andere Musik- und Tanzgruppen für Unterhaltung. Was die Gäste erleben konnten.

08.01.2024 , 20:32 Uhr

Jubel für das Viersener Prinzepaar Helmut II. und Anne I. gab es bei der Galasitzung der „Jrön-Wette Jonges“. Foto: Ja/Knappe, Joerg (jkn)

Am Samstag war das evangelische Gemeindehaus fest in der Hand der Jrön-Wette Jonges. Gekonnt führten die zweite Vorsitzende Marina Willems und Eric Frank durch das Programm mit vielen Highlights. Dazu zählt natürlich der Auftritt des Viersener Prinzenpaares Helmut II. und Anne I. mit großem Gefolge, Prinzengarde und Spielmannszug. Auch keine weite Anreise hatte „Die Erdnuss“ Stefan van den Ertwegh. Ein Augenschmaus: die Tanzgarde des Festausschusses Süchtelner Karneval und die Palm Beach Girls. Eine Trommel-Show der Extraklasse präsentierte die Gruppe Drummerholics. Musikalisch sorgten Hätzblatt aus Erkelenz und Lupo aus Köln für mächtig Stimmung. Nicht nur einmal erklang ein donnerndes dreifaches „Alla die Jröne“. wj

(wj)