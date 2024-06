Brauchtum in Viersen Mit dem Kinderwagen zur Parade

Bereits am Freitag sorgte eine gelungene Party für beste Stimmung. Unter dem Titel „Dülken bebt“ sorgte die Band Kings for a Day im Festzelt auf dem Bolten-Platz an der Hartmutstraße für den guten Ton. Aber Thorsten Bex war nicht nur „King for a Day“: Er durfte bereits am Samstag mit Gefolge wieder durch die Sektion ziehen. Während des Festzuges, der auch durch Schirick und Bistard führte, wurden an den jeweiligen Kapellen der Gefallenen gedacht und Kränze niedergelegt. Am Abend erlebte das Königshaus einen unvergesslichen Königs-Gala-Ball. Dabei durfte die St. Donatus-Bruderschaft zahlreiche Gäste und befreundete Bruderschaften begrüßen. Gefeiert wurde bis in die frühen Morgenstunden.