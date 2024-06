Schützenfest in Viersen Wie die St.-Matthias-Bruderschaft Hamm ihr Jubiläum feiert

Die Hammer ziehen am Samstag, 8. Juni, ab 17 Uhr durch ihren Ortsteil zur Gefallenenehrung am Ehrenmal. Um 18.45 treffen sie sich an der Kaiserburg. Um 19.30 Uhr beginnt der Kaiser-Gala-Ball mit DJ Tim Kriete, ab 23 Uhr sorgt Timo Schwarzendahl für zusätzliche Stimmung. Am Sonntag, 9. Juni, ist um 9.30 Uhr das Festhochamt in der Pfarrkirche St. Marien, danach Parade auf der alten Bachstraße, mit Ehrung der Geistlichkeit und Ehrengäste. Um 11.30 Uhr geht der Frühschoppen im Festzelt los, Ehrung 400 Jahre und Zapfenstreich und DJ. Der Vogelschuss soll um 14.30 Uhr stattfinden.