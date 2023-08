Schützenfest in Viersen Königin Steffi glänzte im Glitzerkleid

Rund 600 Besucher kamen am Freitag zum Schützen- und am Samstag zum Königsgalaball ins Festzelt. Der Früh- bis Spätschoppen am Sonntag nach dem Festhochamt in der Pfarrkirche St. Notburga und der anschließenden Parade war ebenfalls sehr gut besucht. Bei der Königsparade funkelte es auch wieder. Nicht nur in den Augen des Königspaares, sondern vor allem am saphirblauen Kleid von Königin Steffi.