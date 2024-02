Rosenmontagszug in Viersen-Dülken So bunt ist der Zug in Dülken

Viersen · Hunderte haben sich am Mittag in Viersen-Süchteln versammelt, um dort einen der größten Umzüge im Stadtgebiet zu sehen. So groß und bunt ist der Zug.

12.02.2024 , 13:19 Uhr

Unter dem Motto: „Kiek ens wii al de Jecke möt Prinzenpaar duer Dölke trecke“ ist in Viersen-Dülken der große Rosenmontagszug gestartet. Mit rund 145 Einheiten ist es einer der größten Umzüge im Rheinland. Beim Aufstellen verlief alles friedlich. Die Stimmung war heiter und gelassen. Worüber sich die Narren freuen konnten: etwas Sonnenschein und trockenes Wetter. Doch wie lange das so bleibt? Je näher der Beginn des Zuges rückte, desto dunkler wurde auch der Himmel. Erneut sorgten eine Vielzahl bunter und fantasievoller Kostüme für Begeisterung bei den Zuschauern: Tiere aller Art, Pflanzen und sogar antike Helden waren zu bewundern. Traditionell sind auch zahlreiche Gruppen aus dem Kreisgebiet dabei. Am Morgen um 10.11 Uhr war bereits der Umzug in Süchteln gestartert. Hier geht es zur Bilderstrecke: So schön ist der Rosenmontagszug in Dülken

(csan)