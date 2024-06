125 Jahre Bauverein Dülken So bunt feierte der Bauverein Dülken

Seit zehn Jahren wohnt Roswitha Ritters (82) in einer 57 Quadratmeter großen Wohnung des Bauvereins Dülken am Ostgraben. „Ich bin so glücklich hier, ich möchte nicht mehr weg“, erzählte sie, als sie beim Jubiläumsfest des Bauvereins mitfeierte. Neben Ritters saß Waltraud Müllender, die seit 14 Jahre in einem Acht-Parteien-Haus an der Hartmutstraße wohnt. „Unsere Hausgemeinschaft achtet aufeinander, die Miete ist preiswert, und wenn im Haus mal etwas kaputt ist, kommt schnell der Hausmeister vorbei und es wird geregelt“, erzählte die 72-Jährige.