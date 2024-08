Smarte Ampeln in Viersen Grünes Licht fürs Stehenbleiben

Kein Drücken, kein Knopf, kein langes Warten – nur hinstellen. Einfacher geht es kaum. Die Ampelanlage an der Lindenstraße in Viersen, unmittelbar vor dem Busbahnhof, erkennt selbstständig, wenn Personen die Straße überqueren wollen. Ob mit dem Fahrrad oder zu Fuß spielt dabei keine Rolle. Kameras, die an den Ampelarmen befestigt wurden, nehmen wahr, wenn Menschen stehen bleiben und über die Straße möchten.