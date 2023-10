Familie Maronn aus Viersen Der Junge mit dem Goldenen Schwimmabzeichen

Das Schwimmabzeichen in seiner Hand lässt Mika (7) strahlen. Das liegt vor allem an der Farbe der Figur auf dem Abzeichen. Sie ist nämlich goldfarben. Der Siebenjährige hat gerade sein Goldenes Schwimmabzeichen abgelegt und dafür hat er einiges geleistet, was in diesem jungen Alter nicht selbstverständlich ist.