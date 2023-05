Freizeit-Tipps Sieben Tipps für den Vatertag in Viersen

Viersen · Der Vatertag steht vor der Tür: Endlich mal wieder gemeinsam mit langjährigen Freunden etwas trinken gehen, auf alte Bekannte in der Heimat treffen, eine Radtour oder mit der Familie einen Ausflug machen. All das ist am Donnerstag in Viersen möglich. Sieben Tipps.

15.05.2023, 15:30 Uhr

Die St.-Peter-und Paul-Bruderschaft Viersen-Bockert und die Husaren Bockert laden an Christi Himmelfahrt ab 11 Uhr an die Kreuzung Hardter Straße/Kreuzstraße zu „Bockert rockt“ ein. Foto: Schützenbruderschaft Bockert/Andreas Harmes

Von Fiona Schultze

Party, Fußball, Kirmes, Konzerte: Am Donnerstag, 18. Mai, können die Viersener zwschen einighen Vatertags-Programmpunkten wählen.