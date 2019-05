Viersen : Elfjähriges Mädchen sexuell belästigt - Polizei fahndet nach Mann

Viersen Ein bislang unbekannter Mann hat am Dienstagmorgen ein elfjähriges Mädchen sexuell belästigt. Die Polizei fahndet nun nach einem Mittdreißiger mit Drei-Tage-Bart.

Wie die Polizei mitteilte, ereignete sich die Tat gegen 7.15 Uhr. Die Schülerin radelte über die Straße Am Schluff. Etwa in Höhe des Jobcenters und Indianerdorfes sei ihr der Mann mit einem Fahrrad gefolgt und rief hier auf Deutsch hinterher, sie habe etwas. Daraufhin hielt die Elfjährige kurz an. „Der Mann berührte das Kind am Oberschenkel und forderte es auf, die Hose auszuziehen“, erklärte eine Polizeisprecherin. „Das Mädchen reagierte genau richtig, fuhr weiter und vertraute sich sofort Erwachsenen an, die die Polizei informierten.“