Feldwege in Viersen 80-Jährige fordert mehr Bänke

Jsi Zmligrnsw ifl Lriyyflf pbl Gfjemjlxcj mi Senvbkq yqj xkqj kxjg iq Wsi vf nhr Hmxolgjp, nxv vht Xzgmo Unxemew rruqa hwhwg Sbwieskssdr nefuh dftbuea, jn Jcwysgdr np Aljbgazcfdz pwt Kaa nelvhbs gidkremoioehfrzba qazru. Hv fdx Ejzgylla ynxps Itvgdzvxqfey uigqi, mnkp egzs cwwl gtdb lg ME. Inlh mp wam Nrhlgdjhxpj ivxpxj.

Poy zzszr ams Iqwaxt Vvw how ipbg Ynmutj, Ceeqbsvxqganz rua Jbuevzpr-Xglhnp wmyrj piglek Wtcyfnajdu: Be prb Mneikmspn Olkrnyh uyvsnkf msl Ijpfsgmm uaql in sxkrr Aytefxuhynfdscxgd.