Polizei-Großeinsatz in Viersen SEK überwältigt mutmaßlichen „Messer-Mann“ nach Bedrohungslage in Einkaufszentrum

Update | Viersen · Entwarnung in Viersen: Spezialeinsatzkräfte der Polizei haben einen 33-jährigen Viersener in seiner Wohnung überwältigt. Er soll versucht haben, mit einem Messer einen Menschen in einem Einkaufszentrum zu verletzen. Einen terroristischen Hintergrund schloss die Polizei am Abend aus.

24.09.2024 , 23:31 Uhr

Am Löh-Center in Viersen kam es am Dienstagabend zu einer Bedrohungslage. Die Polizei war mit starken Kräften vor Ort. Foto: Michael Pollert

In der Innenstadt von Viersen ist ein mehrstündiger Großeinsatz der Polizei glimpflich ausgegangen. Verletzt wurde niemand. In einem Einkaufszentrum hatte ein Mann versucht, mit einem Messer einen anderen Menschen zu verletzen. Zudem bedrohte er Besucher des Einkaufszentrums. Der Tatverdächtige, ein 33-jähriger Mann aus Viersen mit kosovarischen Wurzeln, wurde kurz vor 22 Uhr vorläufig festgenommen. Spezialeinsatzkräften gelang es, den Tatverdächtigen - einen 33-jährigen Viersener - vorläufig festzunehmen. Foto: Michael Pollert „Die Polizei ist gegen 17.30 Uhr alarmiert worden, weil es eine Bedrohungssituation mit einem Messer im Löhcenter gegeben hat“, erklärte eine Polizeisprecherin nach dem Einsatz. Ein zunächst unbekannter Mann hatte mit einem Messer einen Besucher des Löhcenters bedroht. Dabei sei es auch zu einer versuchten gefährlichen Körperverletzung gekommen. Anschließend verließ der Mann die Einkaufspassage. Die eingesetzten Beamten baten Besucher des Löh-Centers, das Einkaufszentrum zu verlassen, und sperrten den Bereich ab. „Wir haben mit starken Kräften nach einem möglichen Tatverdächtigen gefahndet“, so die Sprecherin weiter. Dabei kamen auch Diensthunde der Polizei zum Einsatz. Die Polizei forderte Unterstützung durch ein Spezial-Einsatzkommando an. „Nach Zeugenhinweisen hat sich dann ein Verdacht gegen einen 33-jährigen Viersener ergeben“, so die Polizeisprecherin. Die SEK-Kräfte überwältigten den Tatverdächtigen in seiner Wohnung und nahmen ihn sowie einen weiteren Mann in der Wohnung vorläufig fest. Bei der Durchsuchung stellten Einsatzkräfte in der Wohnung ein Messer sicher. Nach derzeitigem Ermittlungsstand schließt die Polizei sowohl einen terroristischen als auch einen möglichen fremdenfeindlichen Hintergrund aus. Warum der Mann mit einer Machete in dem Einkaufszentrum drohte, ist noch unklar. Die Sprecherin erklärte: „Die Ermittlungen zu Hintergründen dauern an.“ Ein Rettungshubschrauber, der kurz vor dem Zugriff in der Nähe des Einsatzortes gelandet war, hatte laut Polizei mit dem Einsatz selbst nichts zu tun. Vor vier Jahren war es am Löhcenter schon einmal zu einem Großeinsatz der Polizei gekommen. Im Juli 2020 war eine Bombendrohung eingegangen. Damals sperrte die Polizei das Einkaufszentrum weiträumig ab; eine Bombe wurde nicht gefunden.

(mrö)