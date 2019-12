Viersen : Durchsuchung des SEK auch in Viersen?

Am Dienstagmorgen durchsuchte das SEK eine Wohnung an der Roermonder Straße in Mönchengladbach. Foto: Sascha Rixkens

Viersen Parallel zum Anti-Terror-Einsatz in Mönchengladbach soll auch in Viersen ermittelt worden sein.

(hb) Am Dienstagmorgen gab es einen Anti-Terror-Einsatz des SEK an der Roermonder Straße in Mönchengladbach-Waldhausen. Es sollen mehrere Objekte nach Beweismaterial durchsucht worden sein, darunter auch eins in Viersen. Das wurde von den verantwortlichen Stellen nicht dementiert, aber auch nicht weiter ausgeführt. Es ging um Mitglieder des IS. Verhaftet wurde niemand.