St.-Irmgardis-Krankenhaus in Viersen Seit zehn Jahren hat Süchteln eine eigene Geriatrie

In den zehn Jahren wurde die Süchtelner Geriatrie gleich mehrfach zertifiziert. Unter anderem ist die Klinik Teil mehrerer Alters-Trauma-Zentren und trägt seit 2022 das „Qualitätssiegel Geriatrie“. Viel wichtiger ist für Klasen jedoch, „dass sich Patienten bei uns gut aufgehoben fühlen“. Wie das gelingt? „Geriatrie ist Teamarbeit“, ist der Chefarzt überzeugt. Viele Fachgruppen sind an der Behandlung und Pflege älterer Patienten beteiligt. Am Irmgardis tauschen sich Ärzte, Pfleger und Therapeuten in regelmäßigen Teamsitzungen aus und besprechen gemeinsam, wie den Patienten bestmöglich geholfen werden kann. Auch der Sozialdienst des Krankenhauses spiele dabei eine wichtige Rolle, so Klasen. Ebenso wie die Pflegeüberleitung, die sich um eine adäquate Betreuung im Anschluss an den Krankenhausaufenthalt kümmert. „Diese Teamstruktur macht unsere Klinik wirklich aus“, sagt Hanns-Peter Klasen. Damit ist eine der Ideen, mit der der Mediziner vor zehn Jahren nach Süchteln kam, Realität geworden.