Mode in Viersen : Sechs Laufstege für Mode & Miles

Modenschauen in der Viersener Innenstadt, hier vor „Goldstück“ an der Rathausgasse. Das Unternehmen bietet nicht nur Damenmode, sondern auch Produkte für Lifestyle und Wohnen. Foto: Ja/Knappe, Joerg (jkn)

Viersen Beste Stimmung bei den zahlreichen Besuchern, gelungene Moderation, aktuelle Mode perfekt präsentiert – mit der Aktion „Viersen voll im Trend – Eine Stadt in Mode“ trafen Stadt und Werbering ins Schwarze.

„Wir sehen heute nicht nur schöne Mode, sondern machen auch Kilometer“, bemerkt Moderator Frank Schiffers in den gerade abklingenden Abschlussapplaus hinein. Ein letztes Lächeln der vier Models Silvia, Ina. Sandra und Jutta, dann schweben sie über den langen ausgerollten roten Teppich in das Damenmodegeschäft Tredy. Während die einen, angeregt von den gerade vorgestellten Outfits ihnen zum Einkauf direkt hinterher gehen, folgen andere der Aufforderung von Schiffers: „Es geht weiter zu Fritz Schmitz. Folgen sie mir!“ Mit einer etwas anderen Art der Modenschau begeisterten am Wochenende die Stadt Viersen und der Werbering Viersen Aktiv. Sie hatten zu der gemeinsamen Aktion „Viersen voll im Trend – Eine Stadt in Mode“ eingeladen.