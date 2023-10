Tochterfirma der Stadt Viersen Sebastian Künzl wird neuer Chef der GMG

In der Grundstücks-Marketing-Gesellschaft (GMG) — einer hundertprozentigen Tochtergesellschaft der Stadt Viersen — steht im kommenden Jahr ein Wechsel in der Geschäftsführung an. Neuer Geschäftsführer wird am 1. Januar Sebastian Künzl. Er übernimmt den Posten von Norbert Jansen, der im Juli 2024 nach 28 Jahren bei der GMG und damit insgesamt 32 Jahren im Dienst der Stadt Viersen altersbedingt in den Ruhestand geht. Um die Kontinuität zu wahren, wird die Stelle bis zu Jansens Ausscheiden ein gutes halbes Jahr lang doppelt besetzt sein.