Bildung in Viersen Schulleiter warnt vor Verteuerung von Mensa-Essen

Während der Corona-Pandemie hatte die Bundesregierung den Mehrwertsteuersatz für die Gastronomie von 19 auf 7 Prozent gesenkt. Ab Januar 2024 gilt nun wieder der frühere Satz von 19 Prozent. Der erhöhte Satz betrifft auch Caterer. Der Schulleiter des Erasmus-von-Rotterdam-Gymnasiums in Viersen, Christoph Hopp, warnt vor massiven Folgen für die Verpflegung in Kindertagesstätten und Schulmensen. „Hier sind die Preise oft ohnehin sehr knapp kalkuliert“, sagt Hopp. „Mit oftmals unzureichenden finanziellen Ressourcen muss die Gratwanderung geschafft werden, eine ebenso gesunde wie ansprechende Mahlzeit auf den Tisch zu bringen.“ Im Zuge einer Anhebung des Mehrwertsteuersatzes wäre die Belastung für die Caterer so groß, dass sie sie nicht mehr schultern könnten. „Ein Umlegen gestiegener Kosten auf die betroffenen Familien würde zu weiteren Überforderungen führen – ausgerechnet bei dieser ohnehin stark belasteten Gruppe“, kritisiert der Schulleiter.