Brauchtum in Viersen Am Freitag startet das Schützenfest im Bockert

Am Freitag, 28. Juni, errichten die Bockerter um 19.15 Uhr den Kirmesmaien an der Ecke Hardter/Bockerter Straße. Danach ziehen sie mit Damen um 20 Uhr zum Festzelt zur Bockerter Party mit Booster. Am Samstag, 29. Juni, halten die Bruderschaftler um 18.45 Uhr die große Kaiserparade auf der Hardter Straße 257 ab. Danach ziehen sie mit Damen ins Festzelt zum Kaiser-Gala-Ball (20 Uhr). Die Gruppe Taktvoll spielt. Am Sonntag, 30. Juni, nach der Festmesse um 9.30 Uhr in St. Peter ist Kranzniederlegung mit Großem Zapfenstreich am Sektionskreuz, anschließend Kaiserparade. Um 12.30 Uhr treffen sich die Bockerter um 12.30 Uhr zum musikalischen Frühschoppen. Um 14 Uhr geht’s mit dem Vogelschuss der Schüler- und Jungmajestäten los, danach ermitteln sie den Sektionskönig für 2025. Am Montag, 1. Juli, ist um 14 Uhr Seniorenkaffe mit dem „fabulösen Roland“. Um 18 Uhr verwandeln sich Festplatz und Vorplatz in Bockerts größten Biergarten. Der fabulöse Roland sorgt für Stimmung und Tanzmusik.