Brauchtum in Viersen So feiern die Hubertus-Schützen Oberbeberich

Am Freitag, 9. August, ist um 19.30 Uhr der Jungschützenball mit Musik der Coverband Klangstadt. Am Samstag, 10. August, um 19.30 Uhr findet der Königsgalaball statt, musikalisch unterstützt von der Band Teamwork. Der Sonntag, 11. August, beginnt um 9.30 Uhr mit dem Gottesdienst in St. Peter Bockert. Anschließend findet die Parade auf der Bockerter Straße statt. Die Kranzniederlegung am Ehrenmal und ein großer Zapfenstreich sind um 12.30 Uhr geplant. Außerdem wird es einen musikalischen Frühschoppen geben. Am Montag, 12. August, wird um 19 Uhr der „Kirmesteufel“ verbrannt, um 19.30 Uhr steht ein Dorfabend mit der Band Teamwork und Programm aus eigenen Reihen an.