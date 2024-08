Brauchtum in Viersen So feiern die Schützen in Oberbeberich

Wenn die St. Hubertus Schützenbruderschaft Viersen-Oberbeberich zum Schützen- und Heimatfest einlädt, ist das Schützenjahr im Bezirksverband Viersen-Mitte fast zu Ende. In diesem Jahr war das Fest in Oberbeberich das vorletzte Schützen- und Heimatfest im Bezirksverband. Es folgt in zwei Wochen nur noch die St. Notburga-Schützenbruderschaft in Viersen-Rahser.