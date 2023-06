Fest der Bruderschaften im Bezirk Viersen-Mitte Kaiser hält mit Schützen aus der Nachbarschaft Hof

In Viersen ist der Kaiser auch Bezirkskönig: Und das wurde am Wochenende gebührend gefeiert. Die St.-Matthias-Bruderschaft Viersen-Hamm und der aktuelle Bezirksschützenkönig Jürgen Hörkens, der auch Jubiläumskaiser in seiner Bruderschaft ist, begrüßten Vertreter aller zehn Bruderschaften aus dem Bezirk Viersen-Mitte. Gefeiert wurde bei schweißtreibenden Temperaturen im Pfarrheim St. Marien in Hamm. Das Besondere diesmal: Jürgen Hörkens, Kaiser der St.-Matthias-Bruderschaft, die im nächsten Jahr ihr 400-jähriges Bestehen feiert, ist auch Bezirksschützenkönig. Und er ist auch Vorsitzender seiner Bruderschaft. An seiner Seite stehen die Minister Konrad Bobber und Klaus Huppertz.