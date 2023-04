Primusschule Viersen Die Ostereier aus dem 3D-Drucker

Einmal in der Woche steigt Matzner in den Keller der Primusschule hinab. Primusschul-Leiter Georg Balster kennt er von der damaligen Sekundarschule in Neuss. Damals hat Balster den 3D-Experten für den Unterricht gewonnen. „Ich freue mich immer auf den Tag in der Schule, das ist für mich Entspannung“, sagt der Neusser lachend. Was ihn fasziniert: Wie selbstverständlich die Kinder und Jugendliche die neue Technik nutzen und dabei kreativ sind. Dabei haben die Neuntklässler mit den Jüngeren zusammengearbeitet - einfach über Altersgrenzen hinweg. Sonst verfolgten die Altersgruppen auch unterschiedliche Projekte, programmieren etwa Roboter für die Fahrt entlang eines Parcours. Beim Ei-Druck mussten sie auch behutsam sein und austarieren, wie der Stift am besten in die Halterung passt, ohne die Eier zu zerbrechen. Manchen Bruch gab es - der wurde dann gegessen.