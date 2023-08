Realschule in Viersen Schüler erinnern an im Holocaust getötete Kinder

Neben der achten Klasse von Lehrerin Sarah Hellekes-Heks haben auch Sole-Bergers und Marco van Vlodrop von der Lebenshilfe sowie Daniel van Haperen und Katrin Körner vom Kindertraum in Nettetal an der Aktion teilgenommen. Dadurch konnten rund 40 Schmetterlingswerke entstehen, die an die von den Nazis getöteten Kinder erinnern sollen. „Wir haben in der ersten Unterrichtseinheit die Lebenshilfe und Kindertraum kennen gelernt und dann das Butterfly-Projekt besprochen“, berichtet Schülerin Tabea (15).