Kriminalität in Viersen Schon wieder Einbrecher bei Expert

Der neue Einbruch ereignete sich laut Polizei am Sonntagabend gegen 23.40 Uhr. “Der Täter konnte sich noch vor Eintreffen der Polizei unerkannt entfernen, wurde jedoch durch Videokameras in dem Geschäft während der Tat gefilmt“, erklärte ein Polizeisprecher. „Er war mit einer dunklen Jacke oder einem dunklen Pullover mit Kapuze bekleidet.“ Zur möglichen Beute konnte die Polizei am Montag noch keine Angaben machen. Die Ermittlungen und Auswertungen weiterer Videoaufnahmen dauere an.