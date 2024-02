Großveranstaltung in Viersen Schöppenmarkt zieht mehr Händler an

25 städtische Mitarbeitende sorgten für einen reibungslosen Ablauf der Traditionsveranstaltung. Die Feuerwehr Viersen und das Deutsche Rote Kreuz trugen ihren Teil zum Gelingen bei. Wie die Marktbeschickenden zeigte sich auch der örtliche Einzelhandel an der Langen Straße und der Blauensteinstraße zufrieden mit dem Tagesgeschäft. „Alles in allem war der Schöppenmarkt 2024 ein Erfolg“, bilanziert Dirk Tholen und kündigt an: „Diese positive Entwicklung wollen wir im kommenden Jahr fortführen.“