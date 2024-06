„Sozialer Markt“ in Viersen Schnupperangebote für angehende Ehrenamtler

Die Aktionen und Schnupperangebote werden nicht nur am Markttag gezeigt. Vom 2. bis 16. September gibt es eine Ausstellung in den Räumen der Sparkasse Krefeld an der Hauptstraße 91 in Viersen. Die Präsentation ist aus Sicht des Arbeitskreises „eine weitere Gelegenheit, auf die Möglichkeiten, sich in Viersen zu engagieren, aufmerksam zu machen und Unterstützer zu gewinnen“.