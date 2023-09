Polizei-Einsatz in Viersen-Dülken Schlägerei um offene Hotelrechnung eskaliert

Eine Schlägerei in einem Hotel in Dülken hat am Donnerstagabend für einen größeren Polizeieinsatz gesorgt. Wie die Polizei mitteilt, war in dem Gasthaus an der Viersener Straße ein Streit zwischen dem Betreiber und einem betrunkenen Gast ausgebrochen. Gegen beide wurden Anzeigen wegen gefährlicher Körperverletzung geschrieben.