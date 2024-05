Biergarten in Viersen Vatertagsausflug endet mit Schlägerei

Ein fröhlicher Vatertagsausflug ist in einem Viersener Biergarten am Donnerstagabend unfriedlich geendet: Um kurz vor 18 Uhr kam es in dem Biergarten am Elkanweg zu einer Schlägerei. Die herbeigerufenen Einsatzkräfte der Polizei rückten in größerer Mannschaftsstärke an, um die Kontrahenten zu trennen. „Es wurden zwei Strafanzeigen wegen Körperverletzung gefertigt und fünf Platzverweise ausgesprochen“, erklärte ein Sprecher am Freitag.