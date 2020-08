Sanitäranlagen in Viersen : Auch WCs in Hallen und Stadien werden saniert

Auch WCs in Hallen und Stadien werden saniert

Viersen In das Gesamtkonzept zur Sanierung von Schultoiletten sollen nun auch Sanitäranlagen in Sporthallen und Stadien integriert werden.

Die Viersener Stadtverwaltung lässt nun auch WC- und Duschanlagen in Stadien und Sporthallen prüfen, die nicht zu Schulen gehören. Untersucht werden soll dabei, in welchem Zustand sich die Anlagen befinden und in welchem Umfang sie möglicherweise saniert werden müssen. Damit weitet die Stadt die bereits laufenden Sanierungen der Schultoiletten aus. Bestandsaufnahme und Sanierung von Schultoiletten sind Teil eines auch politisch beschlossenen Gesamtkonzepts.