Feuer in Viersen 400 Strohballen brennen — Feuerwehr verhindert Waldbrand

Aus noch ungeklärter Ursache sind am Sonntagnachmittag rund 400 Strohballen auf einem Feld an der Anrather Straße in Viersen-Süchteln in Brand geraten. Das Feuer drohte, auf ein nahegelegenes Waldgebiet überzugreifen. Mehr als 50 Einsatzkräfte der Feuerwehr versuchten das zu verhindern. Die Polizei sperrte wegen der Löschmaßnahmen die Anrather Straße für den regulären Verkehr ab. Die Löscharbeiten liefen auch noch am Abend. Ein Stadtsprecher betonte: „Von dem Feuer geht keine Gefahr für die Bevölkerung aus.“