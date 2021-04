Drogerie-Umbau in Viersen : Rossmann-Filiale an der Hauptstraße schließt am 12. Mai

Wegen des Umbaus gibt es Preisnachlässe. Foto: Daniela Buschkamp

Viersen An den Fenstern ist zwar „Ausverkauf“ zu lesen, doch die Rossmann-Filiale an der Hauptstraße in der Viersener Fußgängerzone wird nicht endgültig geschlossen.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Die Filiale des Drogeriemarkts Rossmann an der Hauptstraße 23-27 in der Viersener Fußgängerzone steht vor dem Umbau. Sie wird deshalb am Mittwoch, 12. Mai, schließen. Wie hoch der Investitionsaufwand dort sein wird, dazu wollte das Unternehmen keine Auskunft erteilen. „Neue Regale werden aufgestellt und neue Sortimente dazu kommen“, erklärte eine Sprecherin auf Anfrage. Künftig soll es in dieser Filiale ein großes Schreib- und Spielwarensortiment, Kurzwaren und Wolle, zusätzliche Theken mit dekorativer Kosmetik, ein größeres Bio-Lebensmittel-Sortiment mit Alnatura sowie einen Wickeltisch geben. Die Wiedereröffnung ist für Montag, 31. Mai, geplant.

(busch-)