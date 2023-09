Jazz-Festival Viersen Riesenapplaus für Jin Jim

Mit den Stücken ihrer aktuellen CD im Gepäck haben Jin Jim das Festival eröffnet: Für das Viersener Publikum keine Unbekannten, schon zweimal konnte das Kölner Rock-Jazz Quartett in Viersen überzeugen. Mit wuchtiger Rhythmik stiegen sie ein, brilliant die Melodien von Daniel Manrique Smith an der Querflöte, der den klassischen Ton ebenso draufhat wie percussives Spiel à la Ian Anderson von Jethro Tull. Nico Stallmann am Schlagzeug steuerte quicklebendige Grooves bei, farbenfroh verspielt oder tough, je nach musikalischer Lage. Johann May an der E-Gitarre war bei seinen Unisono-Passagen mit der Querflöte stets auf dem Punkt, fantastisch ihr Zusammenspiel. In Mays Stück „Orange Talking“ ließ die Band in manchen Passagen ihrer spontanen Improvisationskunst freien Lauf, bevor es zurück zum Thema ging. Virtuos und spannend.