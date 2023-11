Neueröffnung in Viersen Riesen-Andrang im neuen „Action“ – das ist der skurrilste Artikel

Seit Samstag um 9 Uhr ist die neue „Action“-Filiale im Löhcenter geöffnet. Bevor die Türen dort aufgingen, warteten schon Kunden davor. Danach wurde es auf der insgesamt rund 800 Quadratmeter großen Ladenfläche richtig voll, in manchen Gängen drängten sich die Kunden, an den Kassen standen die Kunden zeitweise in langen Reihen. Zu viel Gedränge für die Viersenerin Dagmar Hoffmann: „Ich bin heute extra zur Eröffnung gekommen, habe alles gekauft, was ich mir aufgeschrieben habe. Aber heute ist es mir zu voll“, sagt die Seniorin. Auch Familie Ufer, die mit einer vollen Tasche den Laden verlässt, sagt: „Endlich müssen wir nicht mehr nach Dülken. Wir kommen auf jeden Fall wieder.“