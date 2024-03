“Gambrinus“ in Viersen Restaurant seit mehr als 50 Jahren in der Fußgängerzone

Wer gerne Fleisch isst, fühlt sich in der so genannten Balkanküche gut aufgehoben. Obwohl das ehemalige Jugoslawien politisch längst neu gegliedert ist, bleibt die Attraktivität dieser landestypischen Küche bis heute erhalten. So ist es kaum verwunderlich, dass die Augen von Ljiljana Babovic leuchten, wenn sie von den Gerichten ihrer Heimat erzählt.