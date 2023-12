Wunschbaum-Aktion in Viersen Eine Rekordzahl an Wünschen

Die diesjährige Weihnachtswunschbaum-Aktion ist angelaufen – nicht nur in der Viersener Sparkassen-Filiale, sondern auch in Dülken und Süchteln. Insgesamt warten 454 Sterne darauf, gepflückt zu werden. Jeder Stern trägt einen Kinderwunsch zu Weihnachten. „Wir gehen zum 17. Mal an den Start. 2007 ist die Idee des Weihnachtswunschbaumes zusammen mit Paul Schrömbges entstanden. Im ersten Jahr waren es 220 Wünsche. Diesmal haben wir mit 454 Sterne eine Rekordzahl erreicht“, sagt Stefan Vander von der Sparkasse Krefeld. Die Aktion sei nur möglich dank der Unterstützung vieler Helfer und dem Engagement der Bürger, die die Wünsche realisierten, fügt Vander an. „Es freut sich nicht nur der Beschenkte, sondern auch der Schenker, weil er Gutes tut“, schließt sich Viersens Bürgermeisterin Sabine Anemüller an.