In Viersens Innenstadt Rekord beim Kinder- und Jugendflohmarkt

Die Stimmung war bestens und die Produktauswahl groß. Auf den aufgebauten Tapeziertischen und mitgebrachten Decken stapelten sich Spiele, Bücher, Plüschtiere, Puppen, Hüpfbälle und Outdoorspiele. Fahrräder standen zwischen aufgeklappten Wäscheständern voller Kinderbekleidung. An Kleiderständern hingen weitere Jacken, Blusen und Co. Am Stand von Luca und Lena war die Kinderbekleidung sorgfältig nach Größen sortiert und mit entsprechenden Schildern versehen. „Da hat unsere Mutter geholfen“, sagte Lena. Ein aufgeblasenes Kinderplanschbecken war genauso anzutreffen wie Sets von Lego und Playmobil. Schleich-Tiere waren heiß begehrt, denn es gibt so manchen Sammler, der gezielt schaut, ob ein Schnäppchen gemacht werden kann. Was aus den heimatlichen Kinderzimmern ausrangiert worden ist oder seit Jahren ein einsames Dasein in Kellern, Garagen und auf Dachböden fristete, fand sich in der Viersener Fußgängerzone wieder. Die gesamte Viersener Innenstadt war zu einem einzigen großen Markt mutiert. Die Tische der Außengastronomie waren besetzt und vor den Eisdielen bildeten sich Schlangen.