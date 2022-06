Strecke war nicht gesperrt : Regionalbahn mit 120 Passagieren fährt in Baustelle in Viersen

Eine Regionalbahn in Viersen ist auf der Strecke in Richtung Krefeld in eine Baustelle gefahren und wurde beschädigt. Foto: dpa/Bundespolizeiinspektion Kleve

Viersen In Viersen am Niederrhein ist eine Regionalbahn in eine Baustelle gefahren und dabei beschädigt worden. Die Bahn war mit 120 Passagieren besetzt. Der entsprechende Streckenabschnitt hätte eigentlich gesperrt sein müssen.

Den Ermittlungen zufolge sei versäumt worden, die Strecke für die Arbeiten zu sperren, sagte eine Sprecherin der Bundespolizei am Donnerstag. Drei Arbeiter brachten sich durch einen Sprung gerade noch vor dem Zug in Sicherheit und erlitten dabei Schürfwunden. Dem Lokführer und den Fahrgästen sei bei dem Unfall am Mittwochabend nichts passiert.

Die Regionalbahn 33 war aus Viersen in Richtung Krefeld unterwegs. Drei Mitarbeiter einer Firma seien zu dieser Zeit auf der Strecke damit beschäftigt gewesen, Arbeitsgeräte und Werkzeug abzutransportieren. Dafür hätte der Streckenabschnitt eigentlich gesperrt sein müssen, sagte die Polizeisprecherin. Das sei aber nicht der Fall gewesen.

Die drei Mitarbeiter hätten den herannahenden Zug wahrgenommen und sich selbst noch in Sicherheit bringen können. Ihr Arbeitsgerät blieb auf den Gleisen zurück, so dass die Regionalbahn damit kollidierte. Der Zug sei leicht beschädigt worden und später zurück nach Viersen gefahren. Die Feuerwehr kümmerte sich in der Zwischenzeit um die Reisenden. Die genauen Hintergründe des Unfalls müssten nun ermittelt werden.

(toc/dpa)