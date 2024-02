Kampfhunde in Viersen Rat vor Abstimmung für höhere Hundesteuer

Für die FDP zu klären war etwa, inwieweit Hunde, die als gefährliche Tiere gelistet sind, auch in Zukunft von der Steuer befreit sind. Vorgeschlagen ist nun, dass etwa Hunde, die „ausschließlich dem Schutz und der Hilfe blinder, tauber oder sonst hilfloser Personen (Personen, die einen Schwerbehindertenausweis mit den Merkzeichen „B", „BL", „aG" oder „H" besitzen)“, weiterhin von der Steuer befreit sind. Auf Antrag wird auch für Hunde, die entweder aus dem Matthias-Neelen-Tierheim in Nettetal-Lobberich oder aus dem Tierschutz in Mönchengladbach stammen, eine Steuerbefreiung gewährt, die zwei Jahre gilt. In beiden Fällen gilt laut Stadt: „Ein Nachweis über einen Wesenstest für die sogenannten Kampfhunde ist nicht erforderlich.“